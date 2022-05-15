شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بالأسواق العالمية تسجل أول خسارة أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية أول خسارة أسبوعية لها منذ ثلاث أسابيع، حيث سجل خام القياس العالمى برنت خسائر أسبوعية بنحو 0.7%، وذلك خلال الأسبوع المنتهي الجمعة.

وسجلت أسعار النفط 111.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسويه الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 110.49 دولار للبرميل.

وأعلن رئيس شركة "إينيوس" أكبر شركة لبيع المنتجات النفطية في اليابان تاكيشي سايتو، تخلي الشركة عن النفط الروسي حتى قبل قرار الحكومة اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن سايتو، قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة: " إنه حتى قبل إعلان الحكومة فرض الحظر على استيراد النفط الروسي، توقفنا عن شرائه بسبب مخاطر تتعلق بسمعتنا".

وكشفت التحقيقات أن شركات الوقود الأحفوري تخطط لما يقرب من 200 مشروع للنفط والغاز ما بمثل "قنبلة كربونية"، والتي يمكن أن تقضي على الجهود للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 2.7 درجة فهرنهايت، فوجد التحقيق أن هذه المخططات يمكن أن تطلق حوالي 646 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ينتج حوالي 60% منها بالفعل النفط والغاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول نشطاء إن 40% من المشاريع الأخرى التي لم تبدأ بعد يجب أن تتوقف إذا كان العالم يريد تجنب كارثة مناخية.

يكشف التحليل أنه إذا استمرت خطط التوسع بلا هوادة، فإنها ستنتج غازات دفيئة تعادل عقدًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصين، أكبر ملوث في العالم.