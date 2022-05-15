شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: 57.5 مليار ريال حجم الفائض بالميزانية في الربع الأول عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - بلغت الإيرادات 227.959 مليار ريال

- بلغت المصروفات نحو 220.467 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية اليوم، نتائج ميزانية الربع الأول من السنة المالية 2022م.

وبينت أن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغت 277,959 مليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً عن الربع الأول من العام 2021م الذي بلغ 204,761 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 36%.

كما بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول لعام 2022م 94,260 مليون ريال، مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بالربع الأول من العام 2021م الذي بلغ حوالي 88,185 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 7% نتيجة لتحسن الأنشطة الاقتصادية والتعافي الاقتصادي.

وأفادت أن الإيرادات النفطية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022م، 183,699 مليون ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بالربع الأول للعام السابق، والذي بلغ 116,576 مليون ريال، حيث ارتفعت بنسبة 58% مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط.

وأوضحت أن إجمالي المصروفات للربع الأول بلغ 220,467 مليون ريال مسجلةً ارتفاعاً مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، والذي بلغ 212,204 ملايين ريال.

وأكدت وزارة المالية أن الفائض في الربع الأول لعام 2022م بلغ حوالي 57,491 مليون ريال مسجلاً ارتفاعاً عن العجز المحقق في الربع الأول لعام 2021م، والذي بلغ 7,443- مليون ريال، مشيرةً إلى أن إجمالي الدين العام حتى الربع الأول لعام 2022م بلغ حوالي 958,642 مليون ريال.