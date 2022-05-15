شكرا لقرائتكم خبر عن «الفضلي» ينوّه بأهمية المتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة وفرة السلع الغذائية -المنبثقة من لجنة الأمن الغذائي- اليوم، اجتماعها الدوري الثاني عشر، لاستعراض وفرة السلع الغذائية الأساسية في أسواق المملكة، وآخر التطورات في أسواق الغذاء العالمية وسلاسل الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ونوّه الوزير الفضلي بأهمية المتابعة الدقيقة لوفرة السلع الغذائية، استعداداً لموسم الحج لهذا العام (1443هـ)، والرفع بأي معوقات في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتذليل أي معوقات.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ممثلو وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للحبوب، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".