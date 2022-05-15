شكرا لقرائتكم خبر عن 140.6 مليون ريال صافي أرباح «مجموعة تداول» في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2022، إذ حققت المجموعة صافي الربح بعد الزكاة بنحو 140.6 مليون ريال، بانخفاض قدره 21.7 %، على أساس سنوي مقارنة بـ179.6 مليون ريال، في الربع المماثل من العام السابق، بينما ارتفعت على أساس ربعي بنسبة 27.3 %، مقارنة بـ110.5 مليون ريال في الربع الرابع من العام الماضي.

وبحسب الشركة انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 293.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 332.4 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2021، فيما أرجعت الشركة ذلك إلى تراجع خدمات التداول وما بعد التداول وعودة أنشطة التداول إلى أوضاعها الطبيعية والتي انخفضت بنسبة 22.1 %.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 14.1 %، إذ حققت 257.5 مليون ريال، نتيجة ارتفاع الإيرادات لخدمات التداول وما بعد التداول؛ نتيجةً إلى الأداء القوي لأنشطة التداول.

وأظهرت النتائج ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 1.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى 140.2 مليون ريال، في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ13.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة الارتفاع في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، الذي يُعد أكبر بنود التكاليف، مدفوعًا بزيادة أعداد الموظفين.

وانخفضت المصاريف التشغيلية على أساس ربعي بنسبة 4.4 %، محققة 146.7 مليون ريال، نتيجة الانخفاض في تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بها، والذي يُعد أكبر بنود التكاليف.

وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 166.4 مليون ريال، مقارنة بـ209 ملايين ريال في الربع نفسه من 2021، وذلك نتيجة لانخفاض الإيرادات التشغيلية للمجموعة مقابل النمو المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 34.1 % إذ حققت 124.1 مليون ريال، ويعود ذلك إلى الارتفاع في الإيرادات التشغيلية والانخفاض المعتدل في المصاريف التشغيلية للمجموعة.

وانخفضت إيرادات الاستثمارات بنسبة 13 % على أساس سنوي لتصل إلى 9.9 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـ 11.4 مليون ريال في الربع نفسه من العام السابق، وذلك بسبب الانخفاض في حجم المحفظة الاستثمارية بنسبة 9 %.

ووفقًا للشركة، انخفضت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 26.5 % على أساس سنوي لتصل إلى 179.7 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 244.4 مليون ريال في الربع ذاته من العام السابق، نتيجة لانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 37.3 %؛ إذ حققت 130.9 مليون ريال، كنتيجة لارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية م. خالد الحصان: «ركزنا بعد الاكتتاب العام والإدراج الناجح للمجموعة في العام الماضي على تنفيذ إستراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا الإستراتيجية الرئيسية لتعزيز القيمة للمستثمرين وتطوير سوق رأس المال السعودي تماشيًا مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأضاف: «خلال الربع الأول من هذا العام، عملنا على تنويع خدمات المجموعة وكذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية، إذ أعلنا مؤخرًا عن إطلاق العديد من التحسينات الجديدة للبنية التحتية للسوق - الأكبر في تاريخ سوق رأس المال السعودي- والتي ستسهم في توسيع خدماتنا بما يتماشى مع توقعات المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن تعزيز موقعنا كواحدة من أكبر وأكثر أسواق رأس المال تطورًا في العالم».

وتابع: «نحن في مركز مالي قوي بفضل نموذج أعمالنا المتطور والمتميز، وهذا بدوره يتيح لنا الاستفادة من تدفقات نقدية مستمرة. ونحن ملتزمون بتنفيذ خططنا الطموحة للنمو والتنويع وتنفيذ إستراتيجية المجموعة من خلال تطوير الأصول والمنتجات والخدمات الجديدة وتنفيذها، مع تعزيز الترابط مع الأسواق المالية الأخرى في المنطقة والعالم لتسهيل تكوين رؤوس الأموال. كما نؤكد التزامنا بتحقيق أقصى عوائد للمساهمين، في الوقت الذي نعزز فيه دورنا كمجموعة رائدة وقوة رئيسية في أسواق رأس المال العالمية».