شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكير": نتوقع تضرر 11 متجراً من أصل 64 في حريق "الظهران مول" عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"، إن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر 11 متجرا من أصل 64 متجرًا في "الظهران مول" -أحد المراكز التجارية التابع لشركة المراكز العربية- بسبب الحريق الجزئي الواقع فيه.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن إدارة الشركة ستقوم بتقييم الأثر المالي الناتج عن الحريق بشكل دقيق بعد اكتمال إجراءات المسح الميداني للموقع.

وتوقعت الشركة ألا يكون الاثر المالي جوهريا لوجود التغطية التأمينية الشاملة لفروع الحكير في المول والتي تغطي أيضاً أية خسائر ناتجة عن توقف أنشطتها التشغيلية.