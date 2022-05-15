شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع التضخم السنوي بنسبة 2.3 % في شهر أبريل عام 2022م والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 6.4% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 5.9%

• سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفا عا بنسبة 3.4%

• سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفـاعا بلغت نسبته

• سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 2.3%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لاسعار المستهلك لشهر ابريل 2022 بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2021 م، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2022م ، حيث كان 2%، ويعزي هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%.

سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 6.4% متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 5.9% ،وأسعار شراء المركبات بنسبة (1.4،(%+وكان الرتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أبريل 2022م نظرا لوزنه في المؤشر يزن . % 13.0

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 3.4% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 6.4 ،% و التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 5.3.% + و أسعار الخضار بنسبة (5.13.(%

وكذلك سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفـاعا بلغت نسبته 8.2% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة %+5.2 .

كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 2.6% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 2.19. %

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـنسبة 2.3% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 8.2. %

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفا عا بلغت نسبته 2.0% ؛ متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 2.0 .%

في حين انخفضت أسعار كل من: قسم الملابس والأحذية بنسبة 7.0% ؛ متأثراً بانخفاض أسعار المالبس الجاهزة بنسبة (3.1 ،)% -وقسم التبغ بنسبة 5.0% متأثرا بانخفاض أسعار السجائر بنسبة 9.0. % -.