شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحقق وفرا مباشرا من تحويل سيارتك للغاز الطبيعي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحقق المواطن الذى يقوم بتحويل سيارته للغاز الطبيعى وفر مباشر يصل لحوالى 563 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومى 5 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 750 جنيها شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92"، ويمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 1125 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومى 10 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1500 جنيه شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92".

كما يمكن للمواطن تحقيق وفر من تحويل سيارته للغاز الطبيعى، يصل لحوالى 1688 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومى 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 2250 جنيها شهرياً فى حالة استخدام بنزين "92".

يذكر أن سعر الغاز الطبيعى حالياً 3.75 جنيه للمتر المكعب، وأن الفرق بين سعر لتر بنزين 80 ومتر الغاز الطبيعى يبلغ 3.75 جنيه، والفرق بين سعر لتر بنزين 92 ومتر الغاز الطبيعى يبلغ 5 جنيهات والفرق بين سعر لتر بنزين 95 ومتر الغاز الطبيعى يبلغ 6 جنيهات، وبالتالى فإن الغاز الطبيعى غاز موفر واقتصادى.

وشهد مشروع تحويل السيارات للغاز الطبيعى الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تنفيذا للمبادرة الرئاسية، حيث تم مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال آخر عام ونصف، لتصل إلى أكثر من 850 محطة تخدم حائزى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حالياً نحو 450 ألف سيارة، وجار دخول نحو 150 محطة أخرى إلى الخدمة، مؤكداً أن انتشار المحطات فى مختلف المناطق يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.