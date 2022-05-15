شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مهام لوزارة الاتصالات في مشروعات مبادرة حياة كريمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دور هام في تنفيذ بعض محاور مبادرة حياة كريمة، منها تطوير البنية التحتية للاتصالات، لاسيما إنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية وتغطية القرى المستهدفة بخدمات شبكات الهاتف المحمول، وتوفير مكاتب البريد لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية البشرية، وتقدم الوزارة 4 مهام رئيسية وهي:

1- إنشاء شبكة كوابل الألياف الضوئية

يعد الإنترنت عالي السرعة ذو النطاق العريض الثابت أمر حيوي وحتمي للمواطن، لا يقل أهمية عن المياه النظيفة والكهرباء، كما أنه يمنح المواطنين فرصة لتلقي تدريب وتعليم أفضل وفرص عمل أوسع.

وتهدف وزارة الاتصالات إلى تطوير الخدمات والمرافق لجميع القرى المصرية، وهي حوالي 4500 قرية مصرية، لاسيما المباني الحكومية والمنازل والمستشفيات والمدارس ومراكز الخدمات وغيرها. ويبلغ عدد المستفيدين إلى ما يزيد عن 58 مليون مواطن في أكثر من 3 ملايين أسرة، وسيتم ربط المباني في هذه القرى باستخدام شبكة الألياف الضوئية في غضون ثلاث سنوات.

وخلال المرحلة الأولى من المشروع الضخم لمبادرة "حياة كريمة"، سيتم إنشاء شبكة من كابلات الألياف الضوئية تهدف إلى ربط 1400 قرية تتضمن مليون مبنى في عام واحد، وفي المراحل القادمة سيتم تغطية كامل القرى المستهدفة.

2- تقوية شبكات الهاتف المحمول

تسعى وزارة الاتصالات في هذه المبادرة إلى توفير البنية التحتية لخدمات الهاتف المحمول (الإنترنت أو الخدمات الصوتية للهاتف للمحمول) وتهتم بمشروع الأبراج الخلوية، لتغطية كافة المناطق المستهدفة بخدمات الهاتف المحمول، ويتم بناء عدد ضخم من الأبراج التي سوف تقام في القرى والمناطق التي تشملها مبادرة حياة كريمة، لتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت، ومن ثم تتوفر فرصه استثماريه واعدة لإقامة وتصنيع الأبراج الخلوية في هذه المناطق.

هذا إلى جانب تبني نموذج تقاسم البنية التحتية وبناء أبراج توافقية أي يمكن في البرج الواحد مشاركة معدات شركتين وخدمة عملاء الشركتين، وبالتالي يُمكن للشركات مقدمة الخدمة أن تتشارك في الأبراج مما يقلل من الكلفة الاستثمارية ويُحسن مستوي الخدمة.

3- إتاحة الخدمات البريدية المتطورة

يجرى العمل على تطوير حوالي 1000 مكتب للبريد المصري في القرى المستهدفة، مع تزويد جميع المكاتب بماكينات الصراف الآلي للتسهيل على المواطنين صرف مستحقاتهم النقدية، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحويل مكاتب البريد إلى منافذ تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.

ويجرى العمل على تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة، حتى يستطيع المواطن من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية وجميع الخدمات المالية والبريدية الأخرى التي يقدمها البريد المصري.

4- تعزيز التنمية البشرية

تتبنى وزراه الاتصالات حملة "محو الأمية الرقمية" في إطار مبادرة حياة كريمة بوصفها جانبًا من الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات لتعزيز الشمول الرقمي ومحو الأمية الرقمية وبناء وتطوير قدرات المواطن المصري.

كما تعقد وزارة الاتصالات ندوات تثقيفية لبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين من كافة الفئات المجتمعية في القرى المستهدفة وتهدف إلى نشر وتعزيز الثقافة الرقمية والشمول المالي بالقرى المستهدفة، وذلك لرفع الوعي الرقمي لدى المواطنين بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة كالصحة والتعليم والتموين والمرافق وكذلك الخدمات المتاحة بمنصة "مصر الرقمية"، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.

هذا إلى جانب التعاون المشترك مع وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب وهي "شغلك جنب قريتك"، و"شغلك من بيتك"، و"مستقبلنا رقمي" لتنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتأهيل الشباب من الجنسين بالقرى المستهدفة لسوق العمل الحر والعمل عن بُعد داخل مصر وخارجها وتوفير فرص عمل لهم في شركات تكنولوجيا المعلومات بما يساعد في توفير دخل شهري وحياة كريمة لهم.

إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، حيث يمكن أن يوفر جزء من ذلك التمويل لدعم المشروعات المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بما يساعد في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.