شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات، إلى استيعاب الزيادة في إنتاج كميات الغاز في شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة فى نقل الغاز بالشبكة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات أكثر من 6 مليارات جنيه، وتتضمن تلك المشروعات الأتى ..

1-مشروع ازدواج خط العاصمة/ دهشور بطول 67 كم.

2- مشروع ازدواج خط السليمانية / شمال الجيزة بطول 20 كم.

3- مشروع ازدواج عبر سيناء بطول 15 كم.

4-مشروع ازدواج خط أبوقرقاص / أسيوط بطول 135 كم.

5-مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع بطاقة تصميمة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من غازات حقل ريفين وفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية والاستمرار فى توفير خليط الإيثان/ البروبان لتلبية احتياجات شركتى سيدبك وايثيدكو، وإنتاج البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات لدعم احتياجات السوق المحلى.

وتأتى المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ضمن استراتيجية وزارة البترول لاستدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين فى ظل التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى ومبادرة التوسع فى استخدام الغاز كوقود فى السيارات، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاَ عن كونها أحد المحاور الرئيسية فى تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.