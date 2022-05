شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتفاقيات لجامعة مصر المعلوماتية مع كبرى الجامعات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف جامعة مصر المعلوماتية؛ لتحقيق أعلى معايير التعليم والتعلم والبحث العلمي من خلال إبرام شراكات تعاون مع جامعات دولية مرموقة ذات ترتيب عالمي عالي، وفي سبيل ذلك وقعت اتفاقيتي شراكة مع جامعة بوردو ويست لافاييت، والتي تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة وفقاً لتصنيف News U.S والمرتبة السادسة والثلاثون عالمياً كأفضل تعليم جامعي في تصنيف U.S. News في 2022 بالإضافة إلى ذلك فإن المجلس التنفيذي لجامعة مصر للمعلوماتية قيد مفاوضات مكثفة لتوقيع اتفاقيات مماثلة لمنح شهادة مزدوجة لكل برنامج تقدمه الجامعة من خلال كلياتها الأربع، كما قامت الجامعة بتوقيع اتفاق مع جامعة ميناسوتا توين سيتيز والتي تحتل المرتبة التاسعة والعشرون في علوم الحاسب في تصنيف يو. إس. نيوز (U.S. News لعام 2021).

وعقدت جامعة مصر المعلومات 3 اتفاقيات مع جامعة بوردو ويست لافاييت وجامعة ميناسوتا توين سيتيز كالتالي:

الاتفاقية الأولى:

اتفاقية لدرجة بكالوريوس مزدوجة في كلية علوم الحاسب بجامعة مينيسوتا- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب

الاتفاقية عبارة عن نموذج لشهادة مزدوجة تعتمد على تحويل الـCredit حتى يتمكن الطلاب الناجحون الذين يستوفون الشروط على شهادتين: شهادة من جامعة مصر للمعلوماتية وشهادة من جامعة مينيسوتا، وتعمل الاتفاقية على النحو التالي:

- يستكمل الطالب سنوات الدراسة الأولى (سنوات ما قبل السنة الأخيرة) في جامعة مصر للمعلوماتية، خلال هذه الفترة يدرس الطالب من 1 إلى 4 مقررات دراسية مدمجة تقدمها جامعة مينيسوتا عبر الانترنت وتُدرّس بواسطة أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مينيسوتا وبمشاركة عضو هيئة تدريس من جامعة مصر للمعلوماتية وذلك وفقًا لخطة الدراسة المتفق عليها من الطرفين.

الاتفاقية الثانية:

اتفاقية لدرجة بكالوريوس مزدوجة مع كلية الهندسة بجامعة بوردو- درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي، وكذلك درجة البكالوريوس المزدوجة في الهندسة الكهربائية.

الاتفاقية عبارة عن نموذج لشهادة مزدوجة حيث يتم استخدام تحويل الـCredit حتى يتمكن الطلاب الناجحون الذين يستوفون الشروط على شهادتين: شهادة من جامعة مصر للمعلوماتية وشهادة من جامعة بوردو ويست لافاييت، ويستكمل الطالب سنوات الدراسات الأولى (سنوات ما قبل السنة الأخيرة) في جامعة مصر للمعلوماتية، خلال هذه الفترة يدرس الطلاب 4 مقررات دراسية مدمجة تقدمها جامعة بوردو عبر الانترنت وتُدرّس بواسطة أساتذة متخصصون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بوردو وبمشاركة عضو هيئة تدريس من جامعة مصر للمعلوماتية وذلك وفقًا لخطة الدراسة المتفق عليها من الطرفين.

ينتقل الطالب إلى جامعة بوردو ويست لافييت بالولايات المتحدة الأمريكية لقضاء السنة الدراسية النهائية بها، تعمل جامعة مصر للمعلوماتية على أن تكون شهاداتها متوافقة بشكل وثيق مع شهادات الجامعة الشريكة من حيث العمق والسعة والصرامة، يجب أن يستوفي الطلاب المعايير الأكاديمية التالية ليتم قبولهم في جامعة بوردو ويست لافاييت من خلال الحصول على CGPA في المواد الخاصة بجامعة مصر للمعلوماتية لا يقل عن 3.0 (لا تتضمن درجات مقررات جامعة بردو المدمجة)

الاتفاقية الثالثة:

اتفاقية لحصول الطالب بجامعة مصر للمعلوماتية على درجة الماجستير المهني في أمن المعلومات من قسم علوم الحاسب بجامعة بوردو ويست لافاييت والتي تحتل المرتبة السادسة في الأمن الإليكتروني وفقا لتصنيف الـU.S. News في عام 2021.

تطبق الاتفاقية على طالب جامعة مصر للمعلوماتية الذي يدرس في كلية علوم الحاسب والمعلومات أو كلية الهندسة تخصص هندسة الحاسب والذي يستوفي شروط القبول الخاصة بحامعة بوردو ويست لافاييت، وسيحصل الطالب الناجح على درجة البكالوريوس من جامعة مصر للمعلوماتية ودرجة الماجيستير المهني من جامعة بوردو ويست لافاييت PWL في الأمن الإلكتروني.

وتعمل الاتفاقية على النحو التالي يجب على الطالب أن يكمل بنجاح 10 مقررات دراسية في أمن المعلومات، يجب على الطلاب المهتمين بالحصول على درجة الماجستير دراسة 4 مقررات مدمجة تقدمها جامعة بوردو عبر الإنترنت خلال فترة دراسته في جامعة مصر للمعلوماتية لمرحلة البكالوريوس، وبعد تخرج الطالب من جامعة مصر للمعلوماتية، يتقدم لجامعة بوردو للتسجيل في برنامج الماجستير المهني لدراسة 6 مقررات خاصة بالماجيستير في الولايات المتحدة في جامعة بوردو ويست لافييت لمدة عام.