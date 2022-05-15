شكرا لقرائتكم خبر عن 310 مليارات جنيه مخصصات الصحة فى العام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها، رغم تحديات كورونا وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، فقد كشفت الموزانة الجديد زيادة المخصصات في ببعض القطاعات الهامة.

وتسعى الحكومة خلال موازنه العام المالى الجديد إلى تحقيق النسب العالمية في مخصصات هذين الملفين، خاصة أنهما الأساس الرئيسي في بناء الإنسان المصري.

حيث كشفت موزانه العام المالى الجديد

1- تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة

2- 476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى

3- 79.3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية

4- 10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة،

5- استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات،

6- 18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية

7- استمرار دعم مبادرات "100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى" و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.