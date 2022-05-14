شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بقيمة 799 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 85.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 328.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 171.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 315.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 124.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 198.9 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 32.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 99.3 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ 165.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 96.9 مليون جنيه.
وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 15.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 7.1 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 76.1 ألف ورقة بقيمة 2.5 مليون جنيه.
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.