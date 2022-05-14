شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال ثان أسبوع فى مايو والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 884.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 549.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 489.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.
وجاء فى المركز السادس، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 382 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 309.7 مليون جنيه بنسبة 3.6%، وحل في المركز الثامن شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 282.7 مليون جنيه بنسبة 3.3%.
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 269.5 مليون جنيه، 243.9 مليون جنيه، بنسبة 3.1%، 2.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.