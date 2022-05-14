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وبحث الاجتماع بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ومدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، التحضيرات اللازمة لعقد المنتدى والمحاور التي سيناقشها وقائمة المشاركين، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز كل سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا اجتماعا تحضيريا لعقد المنتدى العربي «تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك»، المقرر انطلاقه 23 مايو الحالي.وبحث الاجتماع بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ومدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، التحضيرات اللازمة لعقد المنتدى والمحاور التي سيناقشها وقائمة المشاركين، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز كل سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

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