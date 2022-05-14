اتحاد المصارف

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وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في بيان، أن المؤتمر سيناقش تداعيات الأزمة الدولية الحالية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، والتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الاقتصادي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى تداعيات أسعار النفط والغاز عالميا وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العربية يعقد مؤتمرا تحت عنوان «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية»، يومي 18 و19 مايو الحالي بالقاهرة، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية رفيعة المستوى.وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في بيان، أن المؤتمر سيناقش تداعيات الأزمة الدولية الحالية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، والتحديات والمخاطر التي تواجه الأمن الاقتصادي في ظل الأزمة الجيوسياسية الدولية وتأثيرها على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى تداعيات أسعار النفط والغاز عالميا وتفاعل الأسواق المالية العربية مع الأزمة وآفاق التحويلات المالية.

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