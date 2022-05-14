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ويأتي دور مركز أداء في تقييم النضج للأجهزة العامة لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في إدارة وقياس الأداء، بهدف العمل على إجراءات التحسين المستمر في الممارسات المرتبطة بخمسة مجالات رئيسة وهي: إدارة الاستراتيجية، إدارة الأداء، إدارة المبادرات، إدارة التغيير وثقافة الأداء، وتجربة المستفيد.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حققت قفزة نوعية خلال عام واحد بانتقالها من المستوى الرابع في عام 2020، إلى المستوى الخامس في عام 2021، من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات بالإضافة إلى تطبيق منهجية التحسين المستمر.
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