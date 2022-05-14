شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد أبو هشيمة يعلن مد فتح باب استقبال الأفكار في مسابقة المشروعات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس «أبو هشيمة الخير» مد فتح باب استقبال الأفكار في مسابقة المشروعات الناشئة حتى يوم ١٤ يونيو الجاري.

وقال أبو هشيمة خلال فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى العديد من الطلبات لمد فتح باب استقبال الطلبات بعد العودة من أجازة عيد الفطر المبارك، وبناء على هذه الطلبات تقرر مد فترة استقبال الطلبات.

وتوجه النائب أحمد أبو هشيمة بالشكر للدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة وفريق العمل بالجهاز على الجهد المبذول لخروج المسابقة بأفضل شكل ممكن، مثنيا على كل الأفكار التي وصلت منذ فتح الباب حتى هذه اللحظة، متمنيا التوفيق لجميع الشباب المتقدمين.