فودافون: استحواذ اتصالات على حصة بالشركة الأم لا يؤثر على العمليات بمصر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر، تعليقا على استحواذ مجموعة اتصالات الإماراتية على 9.8% من فودافون العالمية، إن الشركة بمصر معنية بإدارة العمليات فى البلاد وليست معنية بالقرارات الاستثمارية الخاصة بڤودافون العالمية، وهذا الاستحواذ ليس له اى تأثير على العمليات فى مصر والسوق المصري.

وأعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" أنها استحوذت على ما يقارب 2.766 مليون سهم من مجموعة فودافون والتى تمثل 9.8 % من رأس مال الشركة باستثناء أسهم الخزينة، وبتكلفة شراء 4.4 مليار دولار.

جاء ذلك فى افصاح من مجموعة الإمارات للاتصالات لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، وقالت المجموعة إنها استثمرت فى فودافون بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية الرائدة فى مجال الاتصالات والخدمات.