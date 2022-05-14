شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 55.3% من إجمالى عدد الأسر يعيشون فى الريف و44.7% فى الحضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً صحفياً بمناسبة اليــــوم العالمى للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الإهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

ويعكس اليوم الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر ودورها في التنمية. ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " الأسر والتحضر ".

ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز الخاصة بالأسر المصرية وفقا لمصادرها

- بلغ عدد الأسر المصرية 25.5 مليون أسرة.

- 55.3 % من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.1مليون أسرة)، 44.7% من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.4مليون أسرة).

- 34.3 % من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة).

- 26.8 % من الأفراد فى فئة الشباب (15-29 سنة).

- 35.1 % من الأفراد في سن العمل (30-64 سنة).

- 3.9 5 نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

وفقا لإحصاءات التعليم للعام الدراسي (2020/2021):

24 مليون و403 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي:

1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي

13.4 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي

5.5 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

4 مليون و48 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (1.9 مليون طالب بالثانوي العام، 999 ألف بالصناعي، 815 ألف بالتجاري، 70 ألف بالفندقي، 248 ألف بالزراعي).

180 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة.

3 مليون و424 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 48.6٪ من الإناث و51.4٪ من الذكور.

وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2020:

8.7 حالة زواج مقابل 2.2 حالة طلاق لكل ألف من السكان عام 2020

- بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 876015 عقد زواج عام 2020 بمعدل 8.7 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 222036 حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.2 لكل ألف من السكان.

وفقا لبيانات نشرة إحصاءات الخدمات الاجتماعية عام 2020:

1- التأمين الاجتماعى الحكومى والقطاع العام والخاص:

- 116.1 مليار جنيه قيمة المعاشات بالقطاع الحكومي عام 2019/2020 مقابل 85.5 مليار جنيه عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 35.8%.

- 3.9 مليون حالة عدد الحالات المستفيدة من معاشات القطاع الحكومي عام 2019/2020 مقابل 3.7 مليون حالة عام 2018/2019 بنسبة زيادة بلغت 3.8%.

- 100.7 مليار جنيه قيمة المعاشات بالقطاع العام والخاص عام 2019/2020.

- 5.02 مليون حالة عدد الحالات المستفيدة من معاشات القطاع العام والخاص عام 2019/2020.

2- التأمين الاجتماعي بوازرة التضامن الاجتماعي عام (2019/2020)

- 10.2 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل، بعدد أسر مستفيدة بلغت 2 مليون أسرة.

- 4.4 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة، بعدد حالات مستفيدة بلغت 1.2 مليون حالة.

- 3.4 مليار جنيه قيمة المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن، بعدد حالات مستفيدة بلغت 474 ألف حالة.

أهم مجهودات الدولة لحماية الاسر المصرية

برنامج حياة كريمة

يهدف البرنامج إلى:

1- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

2- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر إحتياجاً بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

3- الارتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

توفير فرص عمل لتدعيم إستقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

4- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

5- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- تستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصري 4600 قرية، 30 ألف تابع لها (كفور ونـجوع وعزب) ويبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليون مستفيد وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه.

تنمية الأسرة المصرية

يهدف البرنامج إلى:

- الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والإرتقاء بخصائص السكان (مستوى التعليم، الفقر، فرص العمل) وذلك من خلال الخطة التنفيذية للمشروع والتي ترتكز على عدة محاور:

- التمكين الإقتصادي للمرأة

- محور التدخل الخدمي (خدمات الصحة الإنـجابية).

- محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.

- محور التحول الرقمي.