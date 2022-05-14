كم خسرت أسعار الذهب بتعاملات الأسبوع؟.. وهل يواصل الهبوط؟

الشارقة - اميمة ياسر - خسر الذهب قرابة 90 جنيها في تداولات هذا الأسبوع.

حيث فتح المعدن الأصفر تداولاته يوم الاثنين وهو أول جلسات التداول على الذهب على سعر 1210 جنيهات للجرام من عيار 21 بدون إضافة مصنعية، ثم يبدأ سعر الذهب رحلة الهبوط ليختم تداولات الأسبوع عند 1120 جنيها للجرام حتى وقت كتابة هذه السطور، إذ من المرجح أن تتغير أسعار الذهب خلال الساعات القادمة متأثرة بعوامل العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022 بختام تداولات الأسبوع تراجع بحوالي 10 جنيهات، وذلك بعد هبوط السعر العالمي للمعدن النفيس إلى مستويات 1811 دولارا، فى أقل مستوى للمعدن الأصفر منذ أكثر من 3 أسابيع بضغط من ارتفاع عائد السندات الأمريكية، وجاء تراجع الذهب في مصر مع استمرار التذبذب في سعر الذهب بفعل عوامل العرض والطلب وتغير الدولار.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 1120 جنيها وعيار 18 سجل 960 جنيها وعيار 24 سجل 1280 جنيها وبلغ سعر الجنيه الذهب 8960 جنيها، وهذه الأسعار وقت صياغة التقرير منتصف تعاملات السبت 14 مايو 2022 وقد نشهد تغيرات أخرى.

أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع

سجلت أسعار الذهب في مصر رحلة هبوط منذ منتصف تعاملات الاثنين الماضي، ليوصل المعدن الأصفر تراجعاته هذا الأسبوع ويخسر قرابة 90 جنيها في كل جرام لكافة الأعيرة المتداولة، ورغم تمكن الذهب من تسجيل بعض الصعود في وسط الأسبوع لكن إجمالا سجلت الأسعار هبوط واضح بعد نزول عيار 18 دون 1000 جنيها وكذلك تراجع عيار 21 دون 1200 جنيها للجرام. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أسعار الذهب في البورصة العالمية



على الصعيد العالمي للذهب شهدت أسعار الذهب في ختام تداولات الجمعة هبوط بأكثر من 1% مُحققًا رابع أسبوع متتالي من الانخفاض، حيث أدى الارتفاع القوي للدولار مع أسعار الفائدة الأميركية، وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1808.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 4 فبراير 2022 عند 1798.86 دولار، وقد انخفض بنحو 4% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1808.20 دولار.

شعبة الذهب: استمرار التراجع في هذه الحالة

شعبة الذهب تتوقع استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر في حالة استمرار الهبوط في سعر الدولار، حيث هبط الدولار 17 قرشا وهذا مؤشر على هبوط الذهب في مصر، لكن في حالة عودة الصعود مرة أخرى قد نشهد ارتفاع جديد في الذهب، لأن الذهب مرتبط بعوامل العرض والطلب والدولار والبورصة العالمية