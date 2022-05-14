الغرف التجارية تكشف تفاصيل ارتفاع أسعار الأضاحي 30%: تعرف على الأسعار الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الأضاحي في مصر للعام الحالي 2022، مع اقتراب عيد الضحى المبارك، موجة ارتفاع جديدة لا تقل عن 30% زيادة في أسعار الأضاحي مقارنة بالعام الماضي 2021، مع ارتفاع أسعار الأعلاف وأسعار السوق وتكلفة المزارع.

ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

كشف محمد ريحان، عضو شعبة القصابين في اتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي في مصر لعام 2022، مضيفا أن أسعار المواشي الحية ارتفعت 30% ليسجل أقل سعر للماشية الحية من الخراف 83 جنيها للكيلو، وأقل سعر لرأس الماشية الجيدة المناسبة 5 آلاف جنيه.

وأوضح ريحان، لموقع القاهرة 24، أن سعر العجول البقري الحية 72 جنيها للكيلو، بينما أقل سعر لرأس العجول الحية الآن 25 ألف جنيه، وذلك بسبب قفزة أسعار الأعلاف لمستويات قياسية في مصر مؤخرا.

سبب ارتفاع أسعار الأضاحي

وتابع عضو شعبة القصابين، أن حجم الإقبال الآن على شراء الأضاحي منخفض نسبيا لكنه يرتفع بعد شهر من الآن ويصل للذروة قبل عيد الأضحى بأسبوعين، متوقعا أن تشهد الأسعار زيادة جديدة مع دخول موسم عيد الأضحى وارتفاع الطلب.

في السياق نفسه، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، إن المصريين يعتمدون في استهلاكهم من اللحوم بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60% على اللحوم المستوردة.

أوضح النواوي أن الشركات في مصر تعتمد على اللحوم المستوردة في صناعة اللانشون، والسوسيس، وغيرها من الأغذية الموجودة في الأسواق المصرية، كبديل من اللحوم البلدي.

وأضاف النواوي، أن اللحوم المستوردة لمصر من عدة دول، أبرزها البرازيل، التي تعد الأقرب في الطعم من اللحوم البلدي في مصر، الذي يتراوح سعر الكيلو منها بين 85 و90 جنيها في الأسواق المصرية.

ارتفاع أسعار اللحوم عالميا



وكشفت منظمة الأغذية والزراعة، في أحدث تقرير صدر عنها في 6 مايو، ارتفاع أسعار السلع واللحوم لمستويات قياسية بسبب الحرب الروسية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 158.5 نقاط في أبريل 2022، أي بتراجع قدره 1.2 نقاط (0.8%) عن المستوى الأعلى على الإطلاق الذي وصل إليه في مارس، مع أنه ما زال أعلى بمقدار 36.4 نقاط (29.8%) من قيمته خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ونجم هذا الهبوط في مؤشر أسعار الأغذية في أبريل عن انخفاض كبير في المؤشر الفرعي للزيت النباتي، إلى جانب تراجع طفيف في المؤشر الفرعي لأسعار الحبوب، وفي هذه الأثناء حافظت المؤشرات الفرعية للسكر واللحوم ومنتجات الألبان على زيادات معتدلة.