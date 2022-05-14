شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة دورية للتوصيلات والتمديدات.. اعرف إرشادات التعامل مع الغاز بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الشركة الحديثة للغاز " مودرن جاس " إحدي شركات قطاع البترول،على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى إرشادات التعامل مع الغاز الطبيعى فى المنازل، وكانت تلك الإرشادات كالتالى:

-صيانة الأجهزة التى تعمل بالغاز الطبيعى "السخان واليوتاجاز" بصفة دورية .

- إجراء صيانة دورية لجميع التوصيلات والتمديدات الخاصة بالغاز الطبيعى عن طريق الشركة المتختصة .

-التحقيق بشكل دائم من صلاحية تميدادات وخراطيم الغاز الطبيعى حتى لايحدث تسريب أو تاكل.

- عدم تخزين أى مواد قابلة للاشتعال " بنزين – مبيدات حشرية – المواد الوقية أو القماشية أو اللاصقة بالقرب من الأجهزة التى تعمل بالغاز الطبيعى .

- التأكد المستمر على صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصدر الغاز الطبيعى .

-التأكد من وجود المدخنة الخاصة بسخان الغاز والتاكد على عدم اغلاق فتحات تهوية السخان .

- التأكيد على عدم استخدام الفرن أو الشواية لتدفئة المكان حيث أنه غير مصممة لذلك.

- التأكد من وجود المدخنة الخاصة بسخان الغاز والتأكيد على عدم اغلاق فتحات تهوية السخان .

- الاتصال بطوارئ الغاز الطبيعى على رقم 129.

يذكر أن مودرن جاس ساهمت فى تنفيذ المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوصيل الغاز الطبيعي إلى محافظات قنا وسوهاج والشرقية، حيث بدأت أعمال الغاز الطبيعي بـ 36 قرية وتوصيل الخدمة إلى 35198 مشتركا، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، حيث تم توصيل جميع المخابز الكائنة بمناطق عمل الشركة بـ 713 مخبز وكذلك محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث تم تدفيع الغاز إلى 69 محطة بمختلف مناطق عمل الشركة.