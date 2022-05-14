شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة اتصالات الإمارات تستحوذ على 2.7 مليون سهم بفودافون بـ 4.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" أنها استحوذت على ما يقارب 2.766 مليون سهم من مجموعة فودافون والتي تمثل 9.8 % من رأس مال الشركة باستثناء أسهم الخزينة، وبتكلفة شراء 4.4 مليار دولار.

جاء ذلك فى افصاح من مجموعة الإمارات للاتصالات لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وقالت المجموعة إنها استثمرت في فودافون بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات.