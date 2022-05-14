شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 5.5 مليار جنيه استثمارات مصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جولاته المستمرة بالمشروعات الجديدة ومواقع الإنتاج، تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الأعمال الإنشائية والتركيبات لمشروع مصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز التابع للشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب (ووتك)، الذي يقام في مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، وذلك للوقوف على تقدم العمل فى المشروع الذى يقام بتكلفة استثمارية تقترب من 5.5 مليار جنيه .

وأكد المهندس طارق الملا أن المشروع يأتي ترجمة لتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإنتاج المحلي، والقيمة المضافة، التي تحقق مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي في آن واحد، موضحا أن المشروع يساعد في تحويل قش الأرز من تحدي بيئي في حال التخلص منه بشكل غير سليم إلي فرصة استثمارية لاستغلاله في تصنيع منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة، حيث سيسهم المشروع في سد جانب من احتياجات السوق المحلي من إنتاج المشروع وإحلال جزء من وارداته بمنتج محلي لتوفير النقد الأجنبي، وسيسهم في دعم الصناعات المكملة التي تعتمد علي إنتاج المشروع مثل صناعة الأثاث والأبواب وغيرها، علاوة على نشر التنمية وتوفير فرص عمل، و دعم الخدمات المكملة والمغذية للمشروع في المجتمع المحلي المحيط به خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل .

واجري الملا ومرافقوه جولة ميدانية بالمشروع لمتابعة أعمال التنفيذ، واستمع إلي شرح من المهندس أحمد بركة رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب، عن إجراءات تنفيذ المشروع وأوضح أنه يقام على مساحة 114 فدانا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 205 ألف متر مكعب من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وعالية الجودة اعتمادا على قش الأرز كمادة خام رئيسية، ويمتاز منتج المشروع بإمكانية التحكم في كثافته ووزنه واللون ودرجة الصلابة ليدخل في العديد من الصناعات كالأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ والأبواب وغيرها.

وأضاف أن المشروع يطبق تكنولوجيا ألمانية، و يتم تنفيذ اعمال الإنشاءات والتركيبات بأيادي مصرية ممثلة في شركة بتروجت، كما يطبق المشروع أحدث التكنولوجيات وأساليب التحكم البيئي في جميع مراحله بداية من الانشاء حتي التشغيل بما يجعله صديقا للبيئة، إضافة إلي كونه في الأساس حلا لمشكلة التخلص الغير سليم من قش الأرز والآثار البيئية الناتجة عنها .

يعد المشروع استثمار مصري خالص لشركات قطاع البترول، حيث تساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي سيدي كرير للبتروكيماويات و بتروجت في رأسمال المشروع .

رافق الوزير خلال الجولة الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية .