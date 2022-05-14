شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 111.55 دولار لبرنت و110.49دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ، 111.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى عند التسويه الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 110.49 دولار للبرميل.

وأعلن رئيس شركة "إينيوس" أكبر شركة لبيع المنتجات النفطية في اليابان تاكيشي سايتو، تخلي الشركة عن النفط الروسي حتى قبل قرار الحكومة اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن سايتو، قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد الجمعة: "إنه حتى قبل إعلان الحكومة فرض الحظر على استيراد النفط الروسي، توقفنا عن شرائه بسبب مخاطر تتعلق بسمعتنا".

وأوضح أنه حتى الآن كانت حصة النفط الروسي في سلة الشركة قد بلغ نسبة 5 %، وانتهت مدة عقود النفط الروسي، التي أُبرمت قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في أبريل من هذا العام.

يُذكر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أعلن، عقب إنتهاء قمة مجموعة السبع عبر الإنترنت، أن اليابان اتخذت "قرارًا صعبًا" يقضي بــ"حظر استيراد النفط الروسي من حيث المبدأ" وذلك "لأن وحدة دول مجموعة السبع هي الأهم"؛ ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد محدد لفرض هذا الحظر.