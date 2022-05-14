الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 14-5-2022 .. استقرار العملة الأوروبية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 14-5-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، نظرا للإجازة الأسبوعية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 18.98 جنيه للشراء، و 19.31 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.98 جنيه للشراء، و 19.31 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 18.98 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.98 جنيه للشراء.

 

19.12 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.98 جنيه للشراء.

 

19.31 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.95 جنيه للشراء.

 

19.31 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.97 جنيه للشراء.

 

19.33 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.97 جنيه للشراء.

 

19.33 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

19.06 جنيه للشراء.

 

19.33 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

19.25 جنيه للشراء.

 

19.39 جنيه للبيع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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