شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 10 جنيهات وعيار 21 بـ 1120 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع تراجع بحوالي 10 جنيهات، وذلك بعد هبوط السعر العالمي للمعدن النفيس إلى مستويات 1811 دولارا، فى أقل مستوى للمعدن الأصفر منذ أكثر من 3 أسابيع بضغط من ارتفاع عائد السندات الأمريكية، وجاء تراجع الذهب في مصر مع استمرار التذبذب في سعر الذهب بفعل عوامل العرض والطلب وتغير الدولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1120 جنيها

عيار 18 سجل 960 جنيها

عيار 24 سجل 1280 جنيها

الجنيه الذهب 8960 جنيها

سعر الذهب المنشور في سياق هذا التقرير غير مضاف عليه أسعار المصنعية والتي تختلف من شركة إلى أخرى ومن تاجر إلى اخر، وتختلف تكلفة المصنعية وفق نوع المشغول وشكله وحجم العمل فيه، وكانت تحدد بـ 7 % من سعر الجرام، ولكن بعد ارتفاع الجرام لأكثر من 1100 جنيها جرى خفض المصنعيات لتحريك البيع.

عالميًا شهد سعر الذهب تراجع بأكثر من 1% أمس الجمعة وهو آخر يوم في تداولات الأسبوع، مُحققًا رابع أسبوع متتالي من الانخفاض، حيث أدى الارتفاع القوي للدولار مع أسعار الفائدة الأميركية.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1808.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 4 فبراير شباط عند 1798.86 دولار، وقد انخفض بنحو 4% هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1808.20 دولار.