شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث النظم التكنولوجية.. مدينة المعرفة منارة التعليم بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الانتهاء من نسبة كبيرة من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية.



مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، بإجمالي استثمارات 15 مليار جنيه، وتم الانتهاء من نسبة كبيرة من المرحلة الأولى للمدينة، والتي تضم جامعة مصر للمعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به، وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط تهدف إلى توفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي وإتاحة برامج لبناء القدرات وتقديم الاستشارات، مما يساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في مصر والدول العربية الشقيقة وأفريقيا.

كما تضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة 4 مباني تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به.



المرحلة الأولى من مدينة المعرفة

وتتميز مدينة المعروفة بأنها تضم أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع فى مصر، على مساحة 15 ألف متر مربع، ويستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.



مدينة المعرفة منارة تكنولوجية

ويتماشى مشروع مدينة المعرفة، مع رؤية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد مدينة ذكية خضراء بتقنيات عالمية ونظام إيكولوجي يضم شراكة راسخة بين كافة أصحاب المصلحة لخدمة أهداف التنمية المستدامة، كما أنها مدينة عصرية حديثة تؤسس لحقبة جديدة من حضارة مصر العريقة وتقدم للعالم نسقًا حضاريًا وإنسانيًا لبيئة حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية متكاملة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة.



مدخل مدينة المعرفة

وتجسد العاصمة الإدارية الجديدة خطة الدولة المصرية للتحول نحو جيل جديد من المدن الذكية المستدامة والصديقة للبيئة، تتضمن تقنيات المدن الذكية وتوفر بنية رقمية موحدة وشبكة مرافق ذكية بحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.