شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض لكن يتجه لتسجيل زيادة أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار أمس الجمعة مع ارتفاع الأسهم الذي أسهم في تعزيز أجواء المخاطرة، لكنه لا يزال في سبيله لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار قلق المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ومن أن تدفع سياسة المركزي الأمريكي الاقتصاد للركود.

وزاد قلق المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع التضخم ورفع المركزي الأمريكي للفائدة إلى دخول الاقتصاد في ركود. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع مؤشرات على أن التضخم بدأ ينحسر وإن كان بوتيرة بطيئة.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة 0.143 بالمئة مسجلا 104.610 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 105.01 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2002. والعملة الأمريكية في طريقها لتسجيل زيادة للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة متتالية من الزيادات الأسبوعية هذا العام. وارتفع الدولار بأكثر من تسعة بالمئة حتى الآن في 2022.