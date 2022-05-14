شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والبنوك بنسبة 2.8%، 2.4%، على التوالي، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 15 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 419.9 مليار جنيه إلى 407.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.3 مليار جنيه إلى 123.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 544.2 مليار جنيه إلى 531.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.