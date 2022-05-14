شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، يليه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها العقارات بنسبة 5.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.2%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.2%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والبنوك بنسبة 2.8%، 2.4%، على التوالي، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وانخفض قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%، ثم قطاعي الموارد الأساسية والخدمات التعليمية بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 10678.98 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 1832.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.28% ليغلق عند مستوى 2786.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.59% ليغلق عند مستوى 13182.57 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 5.16% ليغلق عند مستوى 3692.35 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 15 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 700.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 419.9 مليار جنيه إلى 407.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 124.3 مليار جنيه إلى 123.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 544.2 مليار جنيه إلى 531.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.