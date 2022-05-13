شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار العملات المشفرة و"بتكوين" ترتفع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت العملات المشفرة اليوم الجمعة وتعافت بتكوين من أدنى مستوى في 16 شهرا سجلته أمس الخميس، بعد أسبوع مضطرب هيمن عليه انهيار قيمة (تيرا يو.إس.دي) المرتبطة بالدولار الأمريكي أو ما يسمى بالعملات المشفرة المرتبطة بالأصول.

وشهدت العملات المشفرة عمليات بيع واسعة النطاق، ضمن الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة. لكن الأسواق المالية الأوسع نطاقا لم تشهد حتى الآن تأثيرا واضحا للهبوط الحاد للعملات المشفرة.

وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، 3.5 بالمئة مسجلة 29884 دولارا، متعافية من أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2020 الذي وصلت له أمس الخميس والذي بلغ 25400 دولار.

وعلى الرغم من وصولها إلى مستوى 31 ألف دولار اليوم الجمعة خلال التداولات، لا تزال بتكوين أقل كثيرا من مستواها قبل أسبوع الذي كان يحوم حول 40 ألف دولار، وإذا لم تحقق ارتفاعا كبيرا في مطلع الأسبوع فهي في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية قياسية للأسبوع السابع على التوالي.

وارتفعت إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، 5.8 بالمئة مسجلة 2068 دولارا.

وعادت تيثر، أكبر عمله مرتبطة بأصول يقول مطوروها إنها مدعومة بأصول مقومة بالدولار، لتعادل قيمتها دولارا أمريكيا واحدا بعد أن تراجعت إلى 95 سنتا أمس الخميس. لكن تيرا يو.إي.دي وهي عملة مشفرة أخرى يفترض أنها مربوطة بالدولار، واصلت تراجعها مسجلة 11 سنتا وفقا لكوين جيكو التي تتابع بيانات العملات المشفرة.