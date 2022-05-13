شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستغل ارتفاع أسعار الغاز عالميا لزيادة الإنتاج المحلى فى 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعى وتكثيف أنشطة الحفر وتنمية الحقول والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج، وذلك للاستفادة من ارتفاع أسعار البترول والغاز حاليًا على مستوى العالم فى تكثيف الأنشطة والتعجيل بالمشروعات، وفيما يلى أهم خطط وجهود زيادة إنتاج الثروة البترولية من الزيت والغاز وكانت كالتالى..

1- زيادة معدلات الإنتاج المحلية من الزيت الخام والغاز الطبيعى للحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية للبترول وتقليل الجانب الذى يتم استيراده لتخفيف الأعباء وترشيد النقد الأجنبى.

-2 دعم الاستقرار فى تأمين متطلبات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .

3- التعجيل بمشروعات الحقول ووضع آبار الزيت الخام والغاز الطبيعى على خريطة الإنتاج.

-4 الإسراع بالتنفيذ لتلك المشروعات والأنشطة وتنفيذ خطط للإنتاج المبكر من الحقول فى عدد من المناطق خاصة خليج السويس والصحراء الغربية دعماً لزيادة إنتاج الزيت الخام خاصة مع توافر بنية تحتية وتسهيلات إنتاجية تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة فى مختلف مناطق الإنتاج .

5- زيادة أجهزة حفر الآبار فى المناطق البرية والبحرية بما يواكب متطلبات الزيادة فى أنشطة الاستكشاف وتنمية الحقول ويسهم فى سرعة تنفيذ وضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج .

6- رفع وتيرة العمل فى تنفيذ مشروعات زيادة معدلات الإنتاج وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والمشروعات.

7- تنفيذ أعمال التصميمات الهندسية والإنشاءات الخاصة بالمشروعات والأعمال البحرية من أجل التعاون فى سرعة إنجاز الأعمال اللازمة لاستكمال المشروعات .

8- التنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب لسرعة البدء فى تنمية الحقول التى لم يتم تنميتها.

9- الإسراع فى وتيرة التنسيق مع الشركات الفائزة بمناطق البحث والاستكشاف فى المزايدة العالمية الأخيرة للانتهاء من الإجراءات اللازمة للإسناد .