شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: الروبل الروسى صاحب "الأداء الأفضل" خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج ان الروبل الروسى يعد صاحب الأداء الأفضل مقارنة بالعملات الأخرى وانه يتقدمها في القائمة خلال العام الجاري بعد الارتفاع الأخير الذي حققه سعر الروبل في تداولات الخميس مقابل الدولار ليصل إلى 64.75 روبل للدولار الواحد.
ووفقا لتقرير، استأنف الروبل تقدمه مقابل الدولار الأربعاء مع إعادة فتح بورصة موسكو بعد يومين من العطلة الرسمية، لقد ارتفع الآن بأكثر من 11% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام ، ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية.
جاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفاع عن العملة المتداعية في أعقاب العقوبات الغربية، بالإضافة الى فرض ضوابط على رأس المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع العملات الأجنبية وتطالب بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل.
على الجانب الاخر، يقول المحللون الاستراتيجيون إن الارتفاع ليس ذا مصداقية لأن العديد من متاجر تداول العملات توقفت عن التعامل في الروبل على أساس أن قيمته التي تظهر على الشاشات ليست السعر الذي يمكن تداوله به في العالم الحقيقي.
وفي روسيا، اكد الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده تعمل على زيادة ميزانية الدولة وتعزيز قيمة الروبل، مشددا على أن العملة الروسية أظهرت أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف فى كلمة له عن الاقتصاد: "نتعامل مع التحديات الاقتصادية بسبب العقوبات ونعمل على إحداث توازن اقتصادى من خلال تعزيز قيمة الروبل"، موضحا أن الحكومة الروسية تسعى إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم فرص العمل فى روسيا.
وتابع: "هدفنا تأمين الظروف الاقتصادية المناسبة فى مختلف الأقاليم الروسية".