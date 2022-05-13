شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: الروبل الروسى صاحب "الأداء الأفضل" خلال 2022‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة بلومبرج ان الروبل الروسى يعد صاحب الأداء الأفضل مقارنة بالعملات ‏الأخرى وانه يتقدمها في القائمة خلال العام الجاري بعد الارتفاع الأخير الذي حققه سعر ‏الروبل في تداولات الخميس مقابل الدولار ليصل إلى 64.75 روبل للدولار الواحد‎.‎

ووفقا لتقرير، استأنف الروبل تقدمه مقابل الدولار الأربعاء مع إعادة فتح بورصة موسكو ‏بعد يومين من العطلة الرسمية، لقد ارتفع الآن بأكثر من 11% مقابل الدولار الأمريكي ‏منذ بداية العام ، ليصبح الرابح الأكبر من بين 31 عملة رئيسية.‏

جاءت مكاسب الروبل نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفاع عن ‏العملة المتداعية في أعقاب العقوبات الغربية، بالإضافة الى فرض ضوابط على رأس ‏المال، أجبرت روسيا المصدرين على بيع العملات الأجنبية وتطالب بدفع ثمن الغاز ‏الطبيعي بالروبل.‏

على الجانب الاخر، يقول المحللون الاستراتيجيون إن الارتفاع ليس ذا مصداقية لأن ‏العديد من متاجر تداول العملات توقفت عن التعامل في الروبل على أساس أن قيمته ‏التي تظهر على الشاشات ليست السعر الذي يمكن تداوله به في العالم الحقيقي.‏

وفي روسيا، اكد الرئيس فلاديمير بوتين إن بلاده تعمل على زيادة ميزانية الدولة وتعزيز ‏قيمة الروبل، مشددا على أن العملة الروسية أظهرت أداء جيدا خلال الفترة الأخيرة‎.‎

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وأضاف فى كلمة له عن الاقتصاد: "نتعامل مع التحديات الاقتصادية بسبب العقوبات ‏ونعمل على إحداث توازن اقتصادى من خلال تعزيز قيمة الروبل"، موضحا أن الحكومة ‏الروسية تسعى إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم فرص العمل فى روسيا‎. ‎

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وتابع: "هدفنا تأمين الظروف الاقتصادية المناسبة فى مختلف الأقاليم الروسية‎".‎