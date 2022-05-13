شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: الذهب ملاذ آمن فى المدة الزمنية الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن أسعار الذهب تتأثر بارتفاع سعر الدولار والفائدة البنكية، موضحاً أن تذبذب أسعاره يعود إلى أنه ملاذ آمن فى المدة الزمنية الطويلة، وتابع: "الذهب مخزون للقيمة وملاذ آمن للاستثمار على المستوى البعيد".

وأضاف "السيد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن الاستثمار فى الذهب خلال فترة وجيزة ليس ملاذ آمن، وهو ما شهدناه خلال الفترة القصيرة بعدما شهد عدة ارتفاعات عاد وانخفض بشكل كبير، وتابع: "ارتفاع سعر الذهب خلال الفترة الماضية ارتبط بزيادة الطلب".

ولفت "السيد" إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير سلبى على العالم، بالإضافة إلى أن هناك حرب تكسير العظام بين الصين وروسيا وبعض الدول الآسيوية، من جانب والولايات المتحدة الأمريكية، من جانب آخر، مشدداً على أن هذه الحرب الاقتصادية سينتج عنها تغيير السياسية الاقتصادية.

وأردف "السيد": "أمريكا تعمل على أن يكون الدولار هو العملة الرسمية رقم واحد على مستوى ولذلك قامت برفع الفائدة عليه"، مشدداً على أن الفترة القادمة تحتاج إلى ترشيد الإنفاق بحيث يكون لدى سيولة وقيمة تمكننا من تجاوز الأزمات العالمية.