شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 6-5-2022.. 10 مليارات دولار استثمارات الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 13-5-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة أكثر من 10 مليارات دولار، واستقرار أسعار الذهب، وبلغ الذهب عيار 21- وهو الأكثر تداولاً في مصر- 1130 جنيهًا للجرام.



انفوجراف مشروعات الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر باستثمارات 10 مليارات دولارأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية. توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر باستثمارات 10 مليارات دولارأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية، لإقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

وتبلغ استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر بالسخنة أكثر من 10 مليارات دولار، في حال تنفيذ هذه العقود وتوافق الهيئة والشركات على دراسات الجدوى، حيث تستهدف المنطقة توطين هذا النوع من الصناعات في مناطقها المتكاملة بالسخنة وشرق بورسعيد، ويتم الاستعداد حالياً لإقامة هذه المشروعات بالسخنة، لجاهزيتها كمنطقة صناعية فضلاً عن قربها لميناء السخنة أكبر موانئ البحر الأحمر، وما تشهده الميناء من أعمال تطوير ضخمة تؤهله لاستقطاب العديد من الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

استقرار أسعار الذهب اليوم عند 1130 جنيها للجرام عيار 21شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في مصر، وبلغ الذهب عيار 21- وهو الأكثر تداولاً في مصر- 1130 جنيهًا للجرام، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1848 دولار، حيث سجل الذهب عالميًا هبوط واضح. استقرار أسعار الذهب اليوم عند 1130 جنيها للجرام عيار 21شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في مصر، وبلغ الذهب عيار 21- وهو الأكثر تداولاً في مصر- 1130 جنيهًا للجرام، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1848 دولار، حيث سجل الذهب عالميًا هبوط واضح.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1130 جنيها

عيار 18 سجل 960 جنيها

عيار 24 سجل 1280 جنيها

الجنيه الذهب 9040 جنيها



هالة السعيد وزيرة التخطيط وإيلينا التخطيط والأمم المتحدة توقعان شراكة لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلىشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى المصرى 2021-2024. التخطيط والأمم المتحدة توقعان شراكة لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلىشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى المصرى 2021-2024.

وتهدف الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة فى مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح، وتضم اتفاقية الشراكة التنفيذ المشترك للتدخلات فى ستة مجالات للمساعدة فى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان التأثيرات الإيجابية عبر أهداف التنمية المستدامة وعلى حياة الفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وخلق فرص العمل.