شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصرى الإماراتى ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس الأعمال المصري الإماراتي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته، والذي آمن بدور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

وتقدم المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، وجميع أعضاء المجلس بخالص التعازي للشعب الإماراتي والأمة العربية والإسلامية بخالص العزاء والمواساة، في رحيل الزعيم، القائد الحكيم، صاحب الرؤية والبصمة الجلية في رفعة شأن الدولة الإماراتية، وصاحب مسيرة التمكين والتنمية المستدامة.

وأكد السادات، أن الرئيس الراحل كان محبًا لمصر بصدق فاستحق حب المصريين، ولطالما كانت مواقفه عظيمة تمثل علامات مضيئة في مسيرات الدول العربية عامة والدولة المصرية خاصة، ونتمنى على الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم الشعب الإماراتي والعربي الصبر والسلوان.