شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 112.19 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنت ليبلغ 112.19 دولار للبرميل في تداولات، أمس الخميس، مقابل 112.21 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 6 سنتات ليبلغ 107.45 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا ليبلغ 106.13 دولار، وذلك وفقا فوكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت شركة غازبروم الروسية، أن أوكرانيا تقترح نقل كل إمدادات الغاز إلى سودجا، بينما أعلنت الشركة المشغلة لأنابيب الغاز في أوكرانيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر محطة "سوخرانوفكا" في جمهورية لوجانسك.

وأضافت الشركة المشغلة لأنابيب الغاز في أوكرانيا: نعلن أنه اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا في 11 مايو 2022 أن شركة نقل الغاز الأوكرانية لن تتلقي الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا.

وأعلنت الشركة حالة القوة القاهرة، ما يجعل من المستحيل نقل المزيد من الغاز عبر محطة "سوخرانوفكا" ومحطة الضغط الحدودية "نوفوبسكوف" التي استولت عليها القوات الروسية.

ومن جانبها أكدت شركة النفط الأوكرانية، أنه تم إخلاء المسؤولية يتعلق بثلث إجمالي حجم عمليات نقل الغاز إلى أوروبا، وأضافت شركة النفط الأوكرانية، أن كييف لم تعد مسؤولة عن نقل الغاز عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.