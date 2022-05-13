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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية ينعى رئيس دولة الإمارات: قائد عربى حكيم وأحد رموز العطاء الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم الوزير، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة: قيادة، وحكومة وشعبًا، فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».
قال الوزير، إن الفقيد الراحل قدم الكثير لوطنه حتى أصبح نموذجًا ملهمًا للتطور والنماء والتقدم ليس بمنطقتنا فحسب بل فى العالم كله، لافتًا إلى أننا سنظل نذكر لسموه، رحمه الله، حبه الصادق لمصر، ولأمته العربية والإسلامية، وقد أطلق مئات المبادرات الإنسانية الرائدة التى تزايد تدفقها بعد إعلان سموه، طيب الله ثراه، 2017 عامًا للخير، داخل دولة الإمارات الشقيقة وخارجها، لخدمة قضايا مجتمعية وإنسانية.