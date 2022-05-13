شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة صوب رابع انخفاض أسبوعي على التوالي، بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل كبير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1817.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش بعد بلوغه 1810.86 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ السابع من فبراير شباط. وخسر الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1816.40 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار لسادس أسبوع على التوالي محوما قرب أعلى مستوى في 20 عاما مع استمرار المخاوف من أن تؤثر تحركات المركزي الأمريكي لمواجهة ضغوط التضخم سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.

ويزيد رفع سعر الفائدة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 20.78 دولار للأوقية، لكنها انخفضت سبعة بالمئة هذا الأسبوع في أكبر تراجع منذ نهاية يناير كانون الثاني.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 950.06 دولار للأوقية، فيما صعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1936.55 دولار للأوقية، ويتجه البلاتين والبلاديوم صوب تسجيل خسائر أسبوعية