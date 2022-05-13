شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.76% رابحًا 92 نقطة ليغلق عند مستوى 3418.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 171.5 مليون سهم محققة ما قيمته 462.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 8272 صفقة لـ30 سهمًا.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 3.96%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.97%، ثم قطاعي المرافق العامة، والبنوك بنسبة 2.68%، 2.55%، على التوالي، ثم قطاع السلع بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.7%.

وقفز 25 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 11.42%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.86%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.7 مليون ورقة بقيمة 111.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.90%.

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 3.05% رابحًا 279.07 نقطة ليغلق عند مستوى 9429.7 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.793 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 263.8 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.7 ألف صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 6.18%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.74%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.37%، ثم قطاعي العقارات والمرافق بنسبة 2.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.27%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.96%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.02%.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 8.14%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 7.01%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 6.52%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.14%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 3.85%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.56%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 322.3 مليون درهم.