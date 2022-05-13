شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم عند 1130 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في مصر، وبلغ الذهب عيار 21- وهو الأكثر تداولاً في مصر- 1130 جنيهًا للجرام، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب 1848 دولار، حيث سجل الذهب عالميًا هبوط واضح.

أسعار الذهب اليومعيار 21 يسجل 1130 جنيها

عيار 18 سجل 960 جنيها

عيار 24 سجل 1280 جنيها

الجنيه الذهب 9040 جنيها

وخسر الذهب في مصر قرابة 90 جنيها على مدار الـ48 ساعة الماضية، وذلك في ظل تراجع سعر الدولار بالسوق حوالي 17 قرشًا، وكذلك هبوط الدولار في السوق الموازية، وتأثر الذهب هذا الأسبوع بعد عوامل لعل أبرزها تعزيز حجج بشأن أسرع سلسلة لرفع أسعار الفائدة منذ التسعينيات على الأقل لمكافحة التضخم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، بينما يعزز الدولار، العملة التي يتم تسعير الذهب بها.

وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل نيسان إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعًا لفترة من الوقت ليبقي الفدرالي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.