شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: توقيع 11 اتفاقية مع الجانب التونسى فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أنه سيتم توقيع 11 اتفاقية بين مصر وتونس في مجالات مختلفة، لافتة إلى حرص الجانب التونسى على مشاركة التجربة المصرية فى بعض المجالات مثل، التضامن الاجتماعى، والدعم والمشروعات الكبري.

وقالت وزيرة التعاون الدولي - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس - إن المباحثات التمهيدية مع الجانب التونسي بدأت بالفعل قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نجلاء بدون رمضان رئيسة الحكومة التونسية، وأنه تم عقد مباحثات تمهيدية وتحضيرية، ومشاورات فنية ما بين جميع الوزارات التونسية والوزارات المصرية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن المنتدى الاقتصادى المصرى التونسى فرصة كبيرة لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة سبل التعاون والتكامل في الصناعات المختلفة، مشيرة إلى أن انعقاد المنتدى الاقتصادي بحضور رئيسي وزراء البلدين مصر وتونس يعد فرصة طيبة لمناقشة أي معوقات وحلها، فضلا عن مناقشة فرص الاستثمار بين البلدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية، قد ترأسا أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمس الخميس، إلى جانب افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمشاركة ممثّلي منظمات العمل ورجال الأعمال والاقتصاد في البلدين إضافة إلى حضور مجموعة من الفعاليات الثقافية والتي تأتي في إطار عام الثقافة التونسية المصرية 2021 – 2022 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيّد.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي ونجلاء بودن توقيع عدة اتفاقيات في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس في مختلف المجالات.