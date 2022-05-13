الذهب يسجل اليوم تراجعًا كبيرًا في بداية التعاملات متأثرا بانخفاض المعدن عالميًا

الشارقة - اميمة ياسر - هوى سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية، وتراجع سعر الجرام 25 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات المساء أمس.

وأنهى سعر الذهب تعاملات أمس على انخفاض بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات الخميس، متأثرا بانخفاض المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 743 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 956 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 1115 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1274 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة الخميس، إلى نحو 1837 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.83%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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