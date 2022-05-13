شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 13-5-2022، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.33 جنيه للشراء، و 59.76 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 55.96 جنيه للشراء، و 59.83 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 59.41 جنيه للشراء، و 59.96 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى59.41 جنيه للشراء.

59.96 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.33 جنيه للشراء.

59.76 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر57.35 جنيه للشراء.

59.76 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib57.68 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib57.68 جنيه للشراء.

59.90 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية55.96 جنيه للشراء.

59.83 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي59.80 جنيه للشراء.

60.02 جنيه للبيع.