شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات لـ"أ ش أ": اتفقنا مع الجانب التونسى على التعاون البحثى فى مجالات التقنيات المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسى على التعاون البحثى فى مجالات التقنيات المتميزة.