شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة العبور يدعو المستثمرين لمناقشة توسعات المنطقة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، المستثمرين ومالكي المصانع بالمناطق الصناعية ( الأولى - ب&ج) لعقد ندوة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مايو، لمناقشة أعمال التطوير والتوسعات الجارية والمستقبلية بالطرق للمناطق الصناعية لسهولة الحركة المرورية والاستماع إلى الآراء والمقترحات المطروحة من قبل المستثمرين.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن ذلك يأتي في إطار دعم الجهاز للصناعة وزيادة فرص الاستثمار بالمدينة، وتحقيق الهدف وأفضل النتائج من أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية.

أضاف "الغيطي"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم عقد الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز، إن الهدف الرئيسي من دعوة المستثمرين هو الاستماع والتواصل مع اصحاب الشأن لتوفير احتياجاتهم الفعلية، وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.