شكرا لقرائتكم خبر عن ..و11عقارا في مزاد حضوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة 6 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 5 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 15 إلى 19 مايو 2022م.

وتعرض المزادات 278 أصلا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية وشاليهات ومنقولات لسيارات من أنواع وموديلات متعددة.

تشمل المزادات مزاد نسمة الشرقية الحضوري الذي يستعرض 11 عقارا بالمنطقة الشرقية، ودانة الرياض الحضوري الذي يستعرض 14 عقارا متنوعا بمدينة الرياض، ومزاد عالية حفر الباطن الإلكتروني الذي يستعرض 64 عقارا بمحافظة حفر الباطن، ومزاد الوسيطاء الحضوري الذي يقام على بلكات سكنية وتجارية تحتوي على 119 عقارا بمحافظة الرس، كذلك مزاد سلمى الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات بمدينة حائل، بالإضافة إلى مزاد منقولات يعرض سيارات مستعملة من أنواع وموديلات متعددة تتجاوز الـ 63 سيارة بمدينة الرياض.

ويعد «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.