شكرا لقرائتكم خبر عن 52.6 مليار ريال إيرادات سابك في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت إيرادات شركة (سابك) خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 3 %، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2021، وبنسبة 40 % عن الربع المماثل من العام السابق، مسجلة 52.64 مليار ريال سعودي (14.04 مليار دولار أمريكي).

ووفقا للنتائج المالية التي أعلنتها، أمس، بلغ صافي الدخل 6.47 مليار ريال سعودي (1.73 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى من صافي الدخل البالغ 4.97 مليار ريال سعودي (1.32 مليار دولار أمريكي) في الربع السابق، ومن صافي الدخل البالغ 4.86 مليار ريال سعودي (1.30 مليار دولار أمريكي) في الربع نفسه من السنة السابقة.

وأرجع يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، الأداء القوي لـ(سابك) في الربع الأول من العام، للعديد من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار منتجات الشركة وتنوعها وحضورها العالمي القوي، مؤكدًا أن العام الجاري سيشهد مواصلة تنفيذ إستراتيجية النمو من خلال التركيز على امتلاك مصادر القيم التنافسية وتعزيز الحضور العالمي، بما يسهم في تعزيز المركز المالي، وتحقيق المرونة التشغيلية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وعلى صعيد أبرز التطورات في هذا الربع، أعلنت (سابك) بدء تشغيل منشأة التصنيع العالمية ضمن مشروع تنمية ساحل الخليج الأمريكي في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس الأمريكية.

كما أكملت استحواذها على حصة كلارينت البالغة 50 % في (ساينتيفيك ديزاين)، الشركة الرائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفارات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في فتح آفاق نمو جديدة لشركة (سابك) من خلال تعزيز قدرات الأداء العالي لأعمالها في مجال المنتجات المتخصصة.