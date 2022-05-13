شكرا لقرائتكم خبر عن 7.6 مليار ريال تراجعا في عمليات نقاط البيع بعد إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت قيمة عمليات نقاط البيع بعد إجازة عيد الفطر بنحو 7.568 مليار ريال، مسجلة في الأسبوع الماضي المنتهي في 7 مايو الحالي، نحو 8.402 مليار ريال، مقارنة بـ15.971 مليار ريال في الأسبوع السابق عليه، فيما تصدر قطاع التعليم الانخفاضات بنسبة 80.7 %، مسجلا 4.758 مليار ريال، مقابل 24.597 مليار ريال في فترة المقارنة.

وأشار تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما» إلى أن قطاع الملابس والأحذية جاء في المرتبة الثانية كأكثر القطاعات انخفاضًا في قيمة العمليات عبر نقاط البيع بنحو 76.9 %، مسجلا 650.929 مليون ريال، مقابل 2.817 مليار ريال، على أساس أسبوعي، فيما تلاه قطاع الأثاث بنسبة 70.1 % مسجلا 146.591 مليون ريال، مقابل 490.761 مليون ريال.

ووفقًا للتقرير فإن قطاع المجوهرات جاء في المرتبة الرابعة كأكثر القطاعات انخفاضا في قيمة العمليات بنسبة 66 %، مسجلا 258.215 مليون ريال، مقابل 759.301 مليون ريال، بينما جاء في المرتبة الخامسة قطاع النقل بنسبة تراجع قدرها 65.7 %، مسجلا 236.763 مليون ريال، مقابل 689.448 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع الاتصالات بنسبة تراجع قدرها 62.7 %، مسجلا 61.382 مليون ريال، مقابل 164.620 مليون ريال.

وبحسب التقرير فإن قطاع مواد التشييد والبناء جاء في المرتبة السابعة كأكثر القطاعات انخفاضا في قيمة العمليات بنسبة 58.9 %، مسجلا 123.346 مليون ريال، مقارنة بـ 299.936 مليون ريال في الأسبوع قبل الماضي، بينما تلاه قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة تراجع قدرها 58.4 %، مسجلا 117.052 مليون ريال، مقارنة بـ 281.199 مليون ريال.

وأوضح أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة التاسعة كأكثر القطاعات انخفاضا في قيمة العمليات بنسبة 55.6 %، مسجلا 781.540 مليون ريال، مقارنة بـ 1.758 مليار ريال، على أساس أسبوعي، بينما جاء في المرتبة العاشرة قطاع الصحة بنسبة انخفاض قدرها 53.5 %، مسجلا 439.386 مليون ريال، مقارنة بـ 945.057 مليون ريال.

وأفاد بأن قطاع الترفيه والثقافة سجل تراجعا بنسبة 40.6 %، مسجلا 265.661 مليون ريال، مقارنة بـ 447.356 مليون ريال على أساس أسبوعي، فيما سجل قطاع الأطعمة والمشروبات تراجعا بنسبة 32.1 %، بقيمة عمليات قدرها 1.342 مليار ريال، مقارنة بـ 1.978 مليار ريال على أساس أسبوعي.

وذكر التقرير أن أقل القطاعات تراجعًا في قيمة عمليات نقاط البيع في أسبوع العيد كان قطاع محطات الوقود بنسبة 8.6 %، مسجلًا 662.258 مليون ريال، مقارنة بـ724.252 مليون ريال في الأسبوع السابق عليه، بينما تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة تراجع قدرها 9.9 %، مسجلا 1.825 مليار ريال، مقارنة بـ 1.660 مليار ريال في فترة المقارنة.

وقال التقرير: إن قطاع الفنادق سجل تراجعا في قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 12.1 %، مسجلا 298.560 مليون ريال، مقارنة بـ 339.527 مليون ريال.