شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 107.45 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط على تباينات حيث طغت مخاوف المعروض والتوتر الجيوسياسي في أوروبا على آثار المخاوف الاقتصادية التي تخيم على الأسواق المالية مع ارتفاع التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 107.45 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 106.13 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يؤدي حظر وشيك من الاتحاد الأوروبي للنفط من روسيا، وهي مورد رئيسي للخام والوقود إلى الاتحاد، إلى زيادة شح الإمدادات العالمية، فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي يناقش تفاصيل الحظر، الذي يحتاج إلى دعم بالإجماع، ومع ذلك، فقد تم تأجيل التصويت حيث عارضت المجر الحظر لأنه سيؤثر بشدة على اقتصادها.

هذا وتعرضت أسعار النفط والأسواق المالية لضغوط هذا الأسبوع وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة، وصعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى منذ عقدين، والمخاوف بشأن التضخم والركود المحتمل، كما أثر الإغلاق المطول لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على السوق.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة لفترة 12 شهرا حتى أبريل نيسان بنسبة 8.3 بالمئة، مما فاقم المخاوف بشأن زيادة أكبر لأسعار الفائدة وتأثيرها على النمو الاقتصادي، فيما أوضحت وكالة الطاقة الدولية الخميس في تقريرها الشهري "من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي الطلب بشكل كبير خلال الفترة المتبقية من العام وحتى عام 2023".

وأضافت الوكالة "عمليات الإغلاق المطولة في أنحاء الصين ... تؤدي إلى تباطؤ كبير في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم"، كما خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 للشهر الثاني على التوالي، مستشهدة بتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم وعودة ظهور فيروس كورونا في الصين.